Зеленский об убийстве американского журналиста российскими оккупантами в Ирпене: Его жертва вдохновит мир на борьбу
3 71114
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье американского журналиста Брента Рено, погибшего вчера в Ирпене в результате обстрела российскими оккупантами.
Об этом президент сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Выражаю сердечные соболезнования семье Брента Рено, погибшего, документируя безжалостность и зло, причиненное Россией людям в Украине. Пусть жизнь и жертва Брента вдохновят мир на борьбу за силы света против сил тьмы", - говорится в сообщении.