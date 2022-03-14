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Зеленский об убийстве американского журналиста российскими оккупантами в Ирпене: Его жертва вдохновит мир на борьбу

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Зеленский об убийстве американского журналиста российскими оккупантами в Ирпене: Его жертва вдохновит мир на борьбу
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье американского журналиста Брента Рено, погибшего вчера в Ирпене в результате обстрела российскими оккупантами.

Об этом президент сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Выражаю сердечные соболезнования семье Брента Рено, погибшего, документируя безжалостность и зло, причиненное Россией людям в Украине. Пусть жизнь и жертва Брента вдохновят мир на борьбу за силы света против сил тьмы", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Robin Nielsen


    Kavkaz Center@newkc14

    Высокопоставленный чиновник США заявил журналистам, что Украина эффективно использует турецкие беспилотники Bayraktar и что у нее сохраняются значительные запасы БПЛА. США провели переговоры с союзниками о пополнении запасов дронов Bayraktar TB2 для армии Украины
    Перемога будет за Украиной!
  • Saskia Jansen
    Таня Адамс

    10 hrs ·

    Знаете, что подумала?
    Эти твари ни разу не попали ни в один завод в Мариуполе, хотя это цель такого размера, что промазать трудно. Порт тоже целый, по крайней мере мне не попадалась инфа на эту тему. Они херачат конкретно по жилым массивам, оставляя целым то, что для них может иметь ценность потом, если возьмут город. Они тупо уничтожают людей, которые для "братушек" никогда никакой ценности не имели.

    Поэтому все разговоры про "отдайте уже этот многострадальный город, пусть выживут люди" - они бессмысленны. После оккупации никто не будет заботиться о людях, они не нужны. Никто не будет восстанавливать водоснабжение и тепло, никто не будет возить еду и медицину. Люди не нужны оккупанту, ему нужно побережье, порт и заводы.
    Так что у мариупольцев один вариант выжить - отстоять город. Я не вижу выхода в сдаче, хотя эмоционально уже не выдерживаю бессильного созерцания этого ужаса и тоже проскакивают мысли "отдайте!".
  • Іван Оленюк 404a56e4
    Думаю пофіг світу. Військові репортери завжди гинуть і гинули.
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