Войска РФ наносили удары по Харьковщине "Искандерами" с территории России, - Синегубов

Российские оккупанты продолжают наносить удары по жилым массивам Харькова, уничтожают исторический центр. Продолжаются обстрелы в Чугуеве, Изюме, Дергачах.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг наносил удары, в том числе ракетными комплексами "Искандер". По информации Штаба обороны, атаковал с территории россии.

Обращаюсь к харьковчанам: не пренебрегайте сигналами тревоги! Как только услышите сирену – прячьтесь в укрытие!" – подчеркнул он.

"Мы все постепенно привыкаем к взрывам, с приходом весны начинаем чаще выходить на улицу. Но враг цинично атакует гражданскую инфраструктуру. Не теряйте бдительности!"

Также просим жителей сразу сообщать полицию о подозрительных лицах, случаях мародерства, нарушениях. Полиция Харьковщины оперативно реагирует на сообщения, поэтому призываем вас объединить усилия в борьбе с врагом", - добавил Синегубов.

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