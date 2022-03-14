В результате обстрела Чернигова погибли 10 человек, - прокуратура

Прокуратура открыла дело по факту очередного обстрела города Чернигова, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Офис генерального прокурора сообщил в телеграм-канале.

При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, 14 марта российские захватчики в очередной раз обстреляли жилые дома и инфраструктуру города Чернигова. По предварительной информации, в результате обстрелов погибли 10 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тяжелой артиллерией вооруженных сил РФ повреждено здание Национального университета "Черниговская Политехника", рынок "Привокзальный", оптово-розничную базу, несколько жилых домов, насосную станцию коммунального предприятия "Черниговводоканал", административное здание акционерного общества.

В Чернигове 14 марта после попадания авиабомбы российского агрессора в водопроводную насосную станцию, отсутствует централизованное водоснабжение.

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