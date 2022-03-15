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У России нет преимущества в воздухе над Украиной, ВСУ умело защищают свое пространство, - Пентагон

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У России нет преимущества в воздухе над Украиной, ВСУ умело защищают свое пространство, - Пентагон
Вооруженные Силы Украины умело защищают свое воздушное пространство и не позволяют российской стороне получить преимущество в небе.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы продолжаем считать, что у России нет преимущества в воздухе над Украиной, и что украинцы умело защищают свое пространство", - подчеркнул он.

По словам спикера Пентагона, украинцы находят способы продолжать защищать свое небо, а также сохранять собственную мобильность и пространство для маневра.

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Топ комментарии

  • Палєо Мустьє
    Навіть не знаю як можна охарактеризувати без матюків таку позицію одного з "гарантів".
  • Лилия Стацкая
    Скольких жертв можно было бы избежать,если бы люди оценивали ситуацию в реальном свете...
    Один не видел угрозы все три года,другие считают что кровавые развалины наших городов,это защита от кацапской артилерии и авиации.Мир сошел с ума..
  • Александр Белянко
    Кирби! Приезжай к нам в Харьков, Киев, Мариуполь, да куда захочешь! Мы тебя поселим в любую многоэтажку на недельку (тебя с радостью примут везде). А потом мы тебя ещё раз выслушаем на эту тему
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