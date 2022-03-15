У России нет преимущества в воздухе над Украиной, ВСУ умело защищают свое пространство, - Пентагон

Вооруженные Силы Украины умело защищают свое воздушное пространство и не позволяют российской стороне получить преимущество в небе.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы продолжаем считать, что у России нет преимущества в воздухе над Украиной, и что украинцы умело защищают свое пространство", - подчеркнул он.

По словам спикера Пентагона, украинцы находят способы продолжать защищать свое небо, а также сохранять собственную мобильность и пространство для маневра.

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