Украинские защитники захватили у российских оккупантов редкую САУ 2С34 "Хоста". ФОТО
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Украинские воины захватили у российских оккупантов достаточно редкий трофей – САУ 2С34 "Хоста" – лимитированную серию самоходной артиллерийской установки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Александр Коваленко.
"Довольно редкий улов САУ 2С34 "Хоста". Это глубокая модернизация 2С1 "Гвоздика", которая была выпущена специально для ВС РФ с 2003 по 2008 гг. в количестве всего 50 единиц. В общем, уникальная САУ, в своем роде и теперь ее на 1 меньше у врага и на 1 больше в ВСУ", - отметил он.