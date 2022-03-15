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Украинские защитники захватили у российских оккупантов редкую САУ 2С34 "Хоста". ФОТО

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Украинские воины захватили у российских оккупантов достаточно редкий трофей – САУ 2С34 "Хоста" – лимитированную серию самоходной артиллерийской установки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Александр Коваленко.

"Довольно редкий улов САУ 2С34 "Хоста". Это глубокая модернизация 2С1 "Гвоздика", которая была выпущена специально для ВС РФ с 2003 по 2008 гг. в количестве всего 50 единиц. В общем, уникальная САУ, в своем роде и теперь ее на 1 меньше у врага и на 1 больше в ВСУ", - отметил он.

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Украинские защитники захватили у российских оккупантов редкую САУ 2С34 Хоста 01

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Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    В Википедии уже указана 1 шт. на балансе ЗСУ от 14.03.2022 )))))
  • три - пятнадцать
    от з неї їх і захостить.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Она в большую серию не пошла у москалей. Толку от нее немного.
    Поставить как экспонат трофейного оружия захваченного у рашки - "Смотрите дети какую ху...ю можно сконструировать".
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