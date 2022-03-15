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РФ просит у Китая военное питание и финансовую поддержку, - CNN

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РФ просит у Китая военное питание и финансовую поддержку, - CNN
Россия попросила Китай о финансовой и технической поддержке, в том числе – в виде питания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом пишет издание CNN со ссылкой на два источника.

Как отмечает издание, среди помощи, которую просила Россия – готовые военные продуктовые наборы. Как отмечается, российская армия в Украине испытывает значительные проблемы с питанием, из-за чего постоянно прибегает к мародерству.

Издание отмечает, среди прочего, РФ предоставила Китаю и запросы по техническому обеспечению, проблемы с которым усложняют действия российских военных.

Вместе с тем один из источников CNN предполагает, что передача военного питания может быть тем запросом, который Китай сможет удовлетворить, не создавая для себя проблем в отношениях с Западом.

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Топ комментарии

  • Aleks Sun
    Це якщо пощастить, бо там ще тарганів непогано хрумкають.
  • alexandr shamov
    Це шо, ягелеядные переходят на собачатину?
  • Aut Ogen
    ПОЗОРИЩЕ!!! Тьфу бл@ть, "ввєлікая страна".
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