Российские оккупанты разбомбили предприятия в Шостке, - Живицкий. ВИДЕО
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Российские оккупанты разбомбили промышленные предприятия в Шостке (Сумской области). Возобновить их работу невозможно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого.
"Сегодня бомбили город Шостку. Это промышленные объекты, производственные. Уничтоженные, разрушенные склады", - сказал Живицкий.
По его словам, в момент бомбежки предприятия не работали. Глава ОГА надеется, что под завалами не окажется людей.
"Однако работу предприятий невозможно возобновить даже если будет такая необходимость", - добавил Живицкий.