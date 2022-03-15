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Российские оккупанты разбомбили предприятия в Шостке, - Живицкий. ВИДЕО

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Российские оккупанты разбомбили промышленные предприятия в Шостке (Сумской области). Возобновить их работу невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого.

"Сегодня бомбили город Шостку. Это промышленные объекты, производственные. Уничтоженные, разрушенные склады", - сказал Живицкий.

По его словам, в момент бомбежки предприятия не работали. Глава ОГА надеется, что под завалами не окажется людей.

"Однако работу предприятий невозможно возобновить даже если будет такая необходимость", - добавил Живицкий.

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Топ комментарии

  • Lvbnhj
    Гниди касабська.
    Мордор та хуйло повинен бути знищений. Крапка.
    ..
    Слава нації
    Смерть фашистських педерації
  • Lvbnhj
    РАШИЗМ = ФАШИЗМ
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    А туда завезли новейшее оборудование, я писал зачем на границе с Мордором? Это же диверсия!

    ""Укроборонпром", на государственном предприятии "Шосткинский казенный завод "Импульс" (Шостка, Сумская область), который является одним из ключевых предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов "Укроборонпрома", создается новейший производственный центр, замыкает полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. Сейчас завершается установка десятков компьютеризированных высокотехнологичных станков . Об этом заявил генеральный директор концерна "Укроборонпром" Павел Букин."
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