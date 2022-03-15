Оперативная информация на 06:00 15 марта по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Начались двадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ

Отмечается, что состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений.

"Вооруженными Силами Украины наносятся сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов.

За сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре вертолета, один самолет, истребитель сбил крылатую ракету врага.

Группировки оккупационных войск, задействованных в ведении наступательной операции, значительных успехов на всех направлениях выдвижения не имели. Продолжается сосредоточение основных усилий на удержании занятых рубежей.

Враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры. Использует сеть здравоохранительных учреждений на временно захваченных территориях Украины для лечения раненого личного состава. Также, захватчики по-прежнему коварно используют объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники, - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в связи с несостоятельностью поддержки функционирования учреждений и организаций обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов на временно оккупированных территориях ОРДЛО, оккупанты вынуждены приостановить мобилизацию рабочих коммунальной сферы.

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"Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования. Также, по имеющейся информации, мобилизованные жители с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области, направляются для пополнения потерь действующих частей российских оккупационных войск, что привлечены к боевым действиям на территории Украины", - добавили в Генштабе.

"Противник пытается захватить Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отбиты атаки захватчиков. Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили".

Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники.

Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не выявлено.

Вместе победим! Слава Украине!", - подытожили в Генштабе.

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