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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 13,5 тыс. человек, 404 танка, 1279 бронированных машин, 81 самолет, 95 вертолетов

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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 13,5 тыс. человек, 404 танка, 1279 бронированных машин, 81 самолет, 95 вертолетов
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 13500 человек,

танков ‒ 404 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1279 ед,

артиллерийских систем – 150 ед,

РСЗО - 64 ед,

средства ПВО - 36 ед,

самолетов – 81 ед,

вертолетов - 95 ед,

автомобильной техники - 640 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавляют в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    я выдохну только тогда, когда экономика этой недосраны будет уничтожена совсем, когда я увижу драки и очереди за продуктами и озверение тамошних тварей, тогда мы начнем думать, как их не выпустить из лепрозория... и я скажу себе - это вам за Мариуполь, за наших погибших детей, женщин и стариков, за наших воинов, за все наши сожженные и разрушенные города, за Украину, горите в аду, я хочу дожить до этого времени и не растерять свой гнев...
  • экзорцист
    Танків ‒ 404. Символічно, як і назва недокраїни, що напала на нас.
  • Moanna Gratius ed1b335d
    Слава Украине! Слава ЗСУ!
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