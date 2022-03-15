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Китай пообещал быть для Украины "доброй силой" и направил в нашу страну гуманитарную помощь

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Китай пообещал быть для Украины "доброй силой" и направил в нашу страну гуманитарную помощь
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун провел встречу с главой Львовской областной военной администрации Максимом Козицким.

Об этом сообщил глава ОВА в своем Телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Китай и Украина – стратегические партнеры уже 30 лет. Именно столько проходит в этом году, как наши страны установили дипломатические отношения", – напомнил Козицкий.

По его словам, Фань Сяньжун заверил, что Китай и дальше "будет хорошей силой для Украины: и в экономическом, и в политическом плане".

"Господин посол отметил, что Китай уважает тот путь, который избрали украинцы, потому что право на самоопределение – суверенное для каждого народа", – отметил глава ОВА.

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Он добавил, что КНР уже направила Украине две партии гуманитарной помощи, а в ближайшее время ожидается поставка третьей.

Топ комментарии

  • Roman Zamno dd465288
    Нельзя верить Китаю, одной рукой помогает, второй рукой даст оружие московии.
  • Eight Wonder 56eae116
    Ну такое, посол может на 2 стула сесть, комуняки же....
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    З приводу китайської зброї для Росії. Наразі, НАТО опрацьовує можливість вступу у війну шляхом авіапідтримки ЗСУ через ураження наземних цілей ЗСРФ своїми літаками, тобто, не вводячи свої сухопутні сили на територію України. Тригером цього може стати поставка зброї Росії Китаєм.
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