Обстрел телебашни возле города Ровно: число погибших возросло до 19 человек. Разбор разрушенного здания продолжается, – председатель ОВА Коваль
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Число погибших в результате удара по телевышке в Антополе Ривненской области возросло до 19. Раненых девять.
Об этом сообщил руководитель Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Количество погибших возросло с девяти до девятнадцати человек. Количество травмированных неизменно, это девять человек. Разбор разрушенного здания продолжается", - рассказал он.