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Укрзализныця начала национализацию российских вагонов, всего их больше 15 тысяч

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Укрзализныця начала национализацию российских вагонов, всего их больше 15 тысяч
Это стало возможным после подписания Президентом Закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы правления УЗ Александра Камышина.

"Сейчас 15 тыс российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям. Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. Продолжение следует Кабмин, СНБО, Указ Президента, и еще один Закон Украины . Процедура займет время, поэтому начинаем уже", - сообщают в Укрзализныце.

Сейчас уже приступили к работе над определением собственников, хотя это задача небыстрая.

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"Есть компании, которые точно принадлежат России. В частности, это ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Это уже более 3000 вагонов. Теперь вагоны россии будут работать на экономику Украины. Они нам пригодятся, ведь мы нарабатываем новые логистические маршруты в Европу, которые помогут возобновить грузовую работу", – отмечает Александр Камышин.

Также, председатель правления УЗ подчеркнул, что на территории России находится всего 482 украинских вагона.

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Топ комментарии

  • Verter_98
    Это хорошо и правильно.

    Не забудьте еще национализировать кацапские фуры, которые прям щас прут косяками через Украину в Беларусь. Кстати груз в обход западных санкций. Неплохо и нам к ним присоединиться.
  • экзорцист
    ПідаРосія вже почала вносити свій посильний вклад в українську економіку.
  • Андрей Сафhjyjd
    А ви казали Зеленський слабак. Ще й Лавру украінізувати…Чого чекають кияне, не розумію, щоб монахи-диверсанти, як чорти з табакерки виповзли? Чи боітесь, що путін нападе?
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