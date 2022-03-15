Режима тишины нет. Сегодня гумкоридора из Луганщины не будет, - Гайдай

Из-за обстрелов со стороны войск РФ в Луганской области сегодня эвакуации населением гуманитарными коридорами не будет.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Режима тишины нет – значит сегодня гумкоридора не будет. К сожалению…", - заметил Гайдай.

По его словам, российская армия хочет больше заложников войны среди мирного населения и делает эвакуацию невозможной. Обстрелы не утихают.

Он напомнил, что вчера эвакуация автобусами из Попасной проходила во время боя в городе.

"Рисковать нашими мы не можем!!! Однако, сегодня ожидается очередной эвакуационный поезд для жителей Луганской области. Ориентировчное время отправления - 14:00 из Новозолотаревки. Дальше - пересадка на поезда в Донецкой области. Организовано подъезд от БФ "Восток-СОС" из Северодонецка и Рубежного. Ждем режим тишины...", - добавляет Гайдай.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ разрушили интернат, городскую больницу и три школы в Рубежном. Погибли 4 человека, - Гайдай. ФОТО