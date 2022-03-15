Российские оккупанты угрожают врачу из Мариуполя Чумарину, который рассказал о гибели беременной после бомбежки роддома в Мариуполе

"Глава общественной палаты "ДНР" Александр Кофман в своем телеграмме канале угрожает врачу из Мариуполя Тимуру Чумарину, который рассказал о гибели беременной женщины и ребенка в обстрелянном несколько дней назад роддоме.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Российская пропаганда продолжает лгать, что этот обстрел фейковый, фотографии постановочные, и в действительности в роддоме никто не погиб. Тех, кто рассказывает правду о военных преступлениях России в Мариуполе, запугивают и угрожают найти. Просто осознайте глубину днища, на котором копошатся эти моральные уроды. Руководство РФ и сотрудников российской оккупационной администрации вне всякого сомнения нельзя считать людьми", - отметил он.

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