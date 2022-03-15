С начала войны в Украине погибли 97 детей, ранены более 100, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 15 марта от военных действий РФ в Украине погибли 97 детей и более 100 травмированы, сообщает Офис Генпрокурора.

"Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 15 марта 2022 года погибли 97 детей и более 100 раненых. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях. Ежедневно под обстрелами погибает по меньшей мере 5 детей", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора, размещенном во вторник в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 400 учебных заведений, 59 из них разрушены полностью.

По информации Офиса Генпрокурора, больше всего разрушений в Донецкой области – 119, в Харьковской – 50, Николаевской – 30, Сумской – 28, Киевской – 35, Херсонской – 21 и в Киеве – 24.

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"Обстреляно 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов", - информируют в ведомстве.

В то же время в сообщении отмечается, что эти цифры не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где страна-агрессор ведет активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.