Бомбовым ударом уничтожены производственные мощности КБ Луч, - Чорновол

Во вторник ракетно-бомбовым ударом уничтожены производственные мощности КБ "Луч" в Киеве.

Об этом в Facebook сообщила Татьяна Черновол, передает Цензор.НЕТ.

"А вчера ГБР приехало арестовать Пашинского, спасшего ракеты Стугны, Корсара, Ольхи и Нептуна производства КБ Луч на производстве в Малине ( уголовное дело за то, что успел вывести их перед авиаударом и передал ВСУ), - написала Черновол.

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"Это однозначно связанные вещи. Требую арест руководителя ГБР Сухачева за государственную измену", - отметила Черновол, которая сейчас воюет на передовой в Киевской области.

Как известно, в понедельник Черновол сообщила, что против нее ГБР возбудило производство за использование Стугны.

Также пытались арестовать Сергея Пашинского, который стоит за созданием ракетных комплексов "Нептун", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана", РОВД "Ольха", участвующих в боях по всей территории Украины.