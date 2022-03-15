Войска РФ нанесли ракетные удары по аэропорту в Днепре. Разрушена взлетно-посадочная полоса, масштабные разрушения, - ОГА
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Войска РФ нанесли ракетные удары по аэропорту в Днепре.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Нужно много времени на восстановление. Мы победим!", - написал он.