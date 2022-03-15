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Войска РФ нанесли ракетные удары по аэропорту в Днепре. Разрушена взлетно-посадочная полоса, масштабные разрушения, - ОГА

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Войска РФ нанесли ракетные удары по аэропорту в Днепре. Разрушена взлетно-посадочная полоса, масштабные разрушения, - ОГА
Войска РФ нанесли ракетные удары по аэропорту в Днепре.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Нужно много времени на восстановление. Мы победим!", - написал он.

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Топ комментарии

  • экзорцист
    ТІЛЬКИ Смерть маскалям!!!
  • Ла-ла-ла-ла
    Він поки відновлювати буде ще в 2 рази більше вкраде.
  • Maksim Perepelitca
    Приберіть дебіла Геращенко з медіа . .
    Нерви не витримують вже навіть у працівників ДСНС . Емоційне відео https://www.facebook.com/100014209412698/videos/472850764532725



    Антон Геращенко третій раз за сьогодні здав російським окупантам точки в Києві, куди поцілили їхні ракети. Він вкотре називає точні адреси, куди влучають ракети. .



    Представниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага записала емоційне звернення до Геращенка, знаходячись на місці падіння ракети у Києві.

    "Досить вже давати недостовірну інформацію і бути першим!", - звернулася вона до Геращенка.

    Зупиніть Антона Геращенка, який називає себе радником міністра внутрішніх справ!
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