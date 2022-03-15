56% украинцев считают целью РФ уничтожение украинского народа. Абсолютное большинство не готово отдавать Крым и Донбасс, - соцопрос "Рейтинга"
Как сообщает Цензор.НЕТ, результаты опроса опубликованы на сайте "Рейтинга".
Такое мнение доминирует во всех регионах Украины: от юга (51%) до запада (65%).
49% опрошенных считают, что цель нападения – оккупация Украины и присоединение ее к РФ.
Только 17% опрошенных считают, что РФ имеет цель изменить политический курс Украины, 15% - предотвратить размещение баз НАТО, 10% считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры Украины, 5% - провоцирование НАТО на войну. Тех, кто считает, что вторжение РФ имело целью защитить русскоязычное население – всего 2%.
Реальным путем завершения войны большинство (64%) видят поиск компромиссов на переговорах с привлечением других стран, в то же время 31% опрошенных считают, что следует отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий. Только 1% опрошенных выступает за то, чтобы согласиться с большинством требований РФ.
Украинцы совсем не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс: большинство считает, что Украина должна использовать все возможности для возвращения оккупированных территорий Донбасса (86%) и Крыма (80%). В этом уверены жители всех регионов, и этот показатель сейчас выше, чем в довоенное время.
В рамках исследования было опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Способ опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.