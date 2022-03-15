Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией, - Корниенко

Первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что президент Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме. Согласно документу, за сотрудничество с Россией теперь грозит уголовная ответственность.

Об этом Корниенко заявил во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Закон о коллаборационизме подписан уже президентом, по моей информации, будет опубликован", - заявил Корниенко.

Отмечается, что речь идет о двух законах, касающихся коллаборационной деятельности, а именно №5143 и №5144.

Согласно закону №5144, Уголовный кодекс дополнится статьей 111-1 "Коллаборационная деятельность". Она вводит уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией или его вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах.

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Коллаборационная деятельность в Украине будет караться тюремным заключением сроком на 15 лет, а также будет предусматривать ограничение доступа к занятию должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

В то же время, закон №5143 позволяет ликвидировать политические партии, уполномоченные лица которые были осуждены за коллаборационизм. Это новшество также касается юридических лиц.

Также лицам, осужденным за коллаборационизм, запрещается быть членами избирательных комиссий, официальными наблюдателями, представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии, доверенными лицами кандидата на пост президента Украины, кандидатами на местных выборах и т.д.