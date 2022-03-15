Без электричества остаются почти 1,7 тысячи населенных пунктов, - Минэнерго
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу Минэнерго.
За минувшие сутки украинские энергетики возобновили электроснабжение около 43,5 тысяч потребителей.
В частности, в Запорожской области электроснабжение восстановили для 15,8 тыс. потребителей, в Донецкой области – 13 тысячам, в Киевской области – для 8,6 тыс., в Черниговской области – для 6 тыс. домохозяйств.
Кроме того, в Сумской области ремонтные бригады возобновили электроснабжение в Краснополье, однако из-за боевых действий снова произошло повреждение и обесточивание потребителей.
"Энергосистема Украины работает стабильно, частота поддерживается на уровне 50 Гц в допустимом диапазоне", – говорится в сообщении.
Самая сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Донецкой, Черниговской, Запорожской, Киевской и Николаевской областях.