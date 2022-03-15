Путин и Шойгу планируют массовую вырубку украинских лесов, - ГУР Минобороны. ДОКУМЕНТ

Россия планирует массовые вырубки украинских лесов.

Об этом говорится в письме министра обороны России Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", адресованном лично Путину, которое опубликовало Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Целью документа является получение разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений". Планируются вырубки "любой интенсивности и возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины".

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При этом, отмечено в письме, неиспользованное для нужд ВС РФ древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта.

На сегодняшний день без исключения все леса, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, находятся в зоне наивысшего риска. Тотальная вырубка зеленых насаждений – это очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида.

В последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации. Когда захватчики уничтожали и увозили материальные и природные ценности.