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СБУ задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 вражеских ДРГ в разных регионах. ВИДЕО

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Кроме этого, спецслужба документирует преступления российских захватчиков на временно оккупированных территориях.

Об этом информирует представитель СБУ в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ

В частности, в течение суток, 14 марта, СБУ в Черкасской области схватила информаторку, работавшую на разведку оккупанта. Она передавала фото и видео о расположении военнослужащих и технике ВСУ.

В Луганской области зафиксировали преступления агрессора на временно оккупированной территории, в частности, формирование карательных органов. В такие населенные пункты как Марковка, Беловодск и Троицкое оккупанты привезли так называемых "прокуроров" из ОРЛО, которые уже зарекомендовали себя в самопровозглашенной "ЛНР".

Также в Кировоградской области СБУ разоблачила мужчину, который с территории Украины работал в российском информполе: публиковал на форумах антиукраинскую позицию, выражал неуважение к ВСУ. В Закарпатской области был задержан местный житель, который организовал канал незаконной переправки за границу граждан призывного возраста.

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Топ комментарии

  • Кот Бегемот b96e8d54
    И наша добрая страна будет судить этих тварей. Надо их не судить а убивать.
  • Roman Rjevskiy
    На площадке концерна «Калашников» в Ижевске горит склад

    Склад концерна «Калашников» загорелся сегодня, 15 марта, примерно час назад. Официальной информации пока нет. О возгорании склада известно от представителя экстренных служб.

    По его словам, на улице Совхозная произошло возгорание склада, принадлежащий концерну.

    Причины пожара и наличие пострадавших устанавливается.
  • Vitia Ma
    Всюди де э російська православна недоцерква там є колаборанти! Колаборантів в Україні десятки тисяч і в кожному селі всі знають хто вони і де мешкають!
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