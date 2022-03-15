Мы остановили агрессора, развернули части резерва и по определенным направлениям переходим в контрнаступление, - Залужный
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Вооруженные Силы Украины приостановили российского оккупанта. На некоторых направлениях наши военные переходят в контрнаступление.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"20 дней открытой войны. 20 дней устойчивости и героизма. 20 дней борьбы. Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и на определенных направлениях переходим в контрнаступление. К большому сожалению, мы несем потери. Они в несколько раз меньше, чем у противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценно. Сочувствую семьям погибших. Обещаю, мы отомстим за каждого побратима и сестру, за мирных украинцев, за наших детей", - заявил Залужный.