Кличко призвал уехавших киевлян-мужчин вернуться защищать столицу

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к уехавшим киевлянам с призывом вернуться в город для защиты и обороны столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение мэр обнародовал в телеграм-канале.

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"Многие женщины и дети выехали в безопасные места, это понятно. И многие мужчины, которые увозили свои семьи, вернулись в город. Я обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал! Мужчины-киевляне! Возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее! А не сидеть где-нибудь и сочувствовать", - написал Кличко в телеграм-канале.

Он также отметил, что на сегодняшний день важны усилия каждого киевлянина.

"Кто-то с оружием в руках – в теробороне. Кто-то помогает возводить укрепления в городе. Нужно и готовить еду нашим защитникам и социально незащищенным киевлянам. Развозить продукты. Много другой работы. Каждый, кто любит Киев и хочет, чтобы он выстоял, должен помогать как может", - сказал Кличко.

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