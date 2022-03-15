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Белорусский парламент своим решением продлил возможность РФ убивать украинцев и уничтожать города

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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 14 марта представил законопроект депутатам.

Об этом сообщает ТСН, сообщает Цензор.НЕТ

Палата представителей белорусского парламента ратифицировала договоры о сотрудничестве с РФ в военной сфере. Законопроект депутатам представил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

Речь идет о ратификации межправительственного протокола о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, а также о порядке завершения строительства, использования и удержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении.

Фактически это означает, что Беларусь продлила возможность стране-агрессору России убивать украинцев и уничтожать их дома.

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Топ комментарии

  • Рекрут
    Білоруси ваш парламент купив вам білет в ад, радуйтесь пока живі.
  • Роман Дузинкевич
    Бульборейх буде знищено ще раніше, ніж рашкорейх.
  • Don Dorcha
    Вообще-то срок нахождения на территории Беларуси военных объектов ********* зависит не от белорусских "парламентариев" и тем более, не от Хренина, а от меткости украинских ракетчиков...
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