Белорусский парламент своим решением продлил возможность РФ убивать украинцев и уничтожать города

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 14 марта представил законопроект депутатам.

Об этом сообщает ТСН, сообщает Цензор.НЕТ

Палата представителей белорусского парламента ратифицировала договоры о сотрудничестве с РФ в военной сфере. Законопроект депутатам представил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

Речь идет о ратификации межправительственного протокола о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, а также о порядке завершения строительства, использования и удержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении.

Фактически это означает, что Беларусь продлила возможность стране-агрессору России убивать украинцев и уничтожать их дома.

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