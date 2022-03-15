Белорусский парламент своим решением продлил возможность РФ убивать украинцев и уничтожать города
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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 14 марта представил законопроект депутатам.
Об этом сообщает ТСН, сообщает Цензор.НЕТ
Палата представителей белорусского парламента ратифицировала договоры о сотрудничестве с РФ в военной сфере. Законопроект депутатам представил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.
Речь идет о ратификации межправительственного протокола о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, а также о порядке завершения строительства, использования и удержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении.
Фактически это означает, что Беларусь продлила возможность стране-агрессору России убивать украинцев и уничтожать их дома.