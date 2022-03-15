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Солдаты срочной службы будут привлечены к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории, - ВСУ

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Солдаты срочной службы будут привлечены к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории, - ВСУ
Солдаты срочной службы будут привлечены к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории, сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

"Военнослужащие срочной службы, как правило, проходили службу в частях обеспечения в тыловых районах боевых воинских частей. К задачам в зоне Операции объединенных сил их не привлекали, поэтому и сейчас их специально в эту зону никто не направляет. Но могут складываться обстоятельства, когда и на уже вчерашней мирной территории будут боевые действия – эти военнослужащие наравне со всеми будут привлечены к обороне этих воинских частей и будут защищать наше государство с оружием в руках", - сказал Горбач на брифинге в украинском медиацентре в Киеве вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что на период мобилизации увольнение военнослужащих срочной службы, как и призыв на срочную службу, не производится.

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"В целом, прохождение срочной военной службы на период военного времени законодательством ничем не отличается", - уточнил Горбач.

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Топ комментарии

  • Искандер Бей
    ти ідіот. в практиці міжнародного права країна, яка зазнала військової агресії, не оголошує війну агресору, а відмобілізовується і воює..
  • Nick Heinen
    Тобто армійці нехай навіть строковики до оборони не залучаються. Фактично армія ще не задіяна, бодаються з окупантами лише контракт+добровольці. Наші 2700 танків ще ніхто не бачив, а вони є. Наші 11000 ББМ теж ніхто не бачив, а вони є. Мирняк нічим не озброюють, "на довольствие" не ставлять, роботи не дають, до оборони теж не залучають. Гм... що відбувається? Якась дивна війна.
  • Константин См
    До речи це правда, що Зеленський досі попри введення військового стану не оголосив війну рашці? Сьогодні мене приголомшили цим знайомі, я був впевнений, що введення стану по всій країні автоматично призводить і до оголошення війни - а оно ось як виходить? В які ігри воно грає с ****** до сих пір???
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