Обломок ракеты, который попадет в Запорожскую АЭС, может привести к ядерной катастрофе, - "Энергоатом"

Уже пошли 11 сутки, как Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупационными войсками, поэтому любой обломок попавшего туда боеприпаса или ракеты может вызвать ядерную катастрофу или утечку радиации.

Об этом заявил руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Впервые в истории мирной атомной энергии захватчики вторглись на территорию атомной станции, захватили административное здание и учебно-тренировочный центр. Это очень опасно, поскольку ЗАЭС имеет 6 энергоблоков, каждый мощностью 1000 МВт. Также там внутри хранится большое количество радиоактивных материалов и ядерного топлива и находится хранилище отработанного ядерного топлива – с контейнерами с отработанными топливными сборками", - отметил Котин.

По его словам, любой обломок попавшего туда боеприпаса или ракеты может вызвать ядерную катастрофу или утечку радиации.

Напомним, российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Станцию штурмовала вражеская колонна, в составе которой было около 100 единиц техники. Во время штурма погибли три военнослужащих Национальной гвардии, еще двое получили ранения.

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