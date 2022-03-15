Обломок ракеты, который попадет в Запорожскую АЭС, может привести к ядерной катастрофе, - "Энергоатом"
Об этом заявил руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Впервые в истории мирной атомной энергии захватчики вторглись на территорию атомной станции, захватили административное здание и учебно-тренировочный центр. Это очень опасно, поскольку ЗАЭС имеет 6 энергоблоков, каждый мощностью 1000 МВт. Также там внутри хранится большое количество радиоактивных материалов и ядерного топлива и находится хранилище отработанного ядерного топлива – с контейнерами с отработанными топливными сборками", - отметил Котин.
По его словам, любой обломок попавшего туда боеприпаса или ракеты может вызвать ядерную катастрофу или утечку радиации.
Напомним, российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Станцию штурмовала вражеская колонна, в составе которой было около 100 единиц техники. Во время штурма погибли три военнослужащих Национальной гвардии, еще двое получили ранения.