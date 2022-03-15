По меньшей мере, 35 журналистов пострадали от рук российских оккупантов на территории Украины, трое из них погибли, - Денисова

Российские оккупанты ведут борьбу с объективным освещением их военных преступлений в Украине, уже пострадали по меньшей мере 35 журналистов.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, три журналиста уже мертвы. Среди них украинский военный корреспондент Виктор Дударь (погиб во время боевых действий возле Николаева), оператор украинского телеканала Live Евгений Сакун (погиб во время ракетных обстрелов в Киеве) и американский журналист-документалист Брент Рено (был убит на блокпосте в Ирпене Киевской области).

Многие журналисты получили ранения от целенаправленных обстрелов врага. В частности, бронированный автомобиль с маркировкой "пресса" швейцарского журналиста Гийома Брике во время движения в сторону Николаева был обстрелян российскими военными. Журналист получил ранения.

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Двое журналистов чешского издания Voxpot Майда Сламова и Войтех Богач попали под обстрел российских войск. Два датских корреспондента издания Ekstra-Bladet Стефан Вайгерт (журналист) и Эмиль Фильтенборг Миккельсен (фотограф-репортер) получили огнестрельные ранения.

Российские войска напали на британскую телевизионную группу Sky News. Главный корреспондент Стюарт Рэмзи и его четверо коллег, возвращаясь в Киев, попали в засаду. Пуля попала Рэмзи в спину, оператора Ричи Моклера спас бронежилет, по которому стреляли дважды.

Омбудсмен также добавила, что под прицельным огнем оказались объекты телевизионной инфраструктуры. Враг пытался уничтожить Киевскую, Луцкую, Ровенскую телебашни, захватил телебашни и телевизионные студии во временно оккупированных городах.

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"Убийства и обстрелы журналистов являются грубым нарушением Гаагской конвенции и декларации, Женевской конвенции о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ней и Конвенции о законах и обычаях суходольной войны, устанавливающих гарантии безопасности для журналистов. Призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины", – сказала Денисова.