Члены НАТО загипнотизированы агрессией России. Наш народ уже понимает, что Украина не вступит в Альянс и должна рассчитывать на себя, - Зеленский

Украина сейчас не претендует на активизацию 5 статьи договора о НАТО.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления на Joint Expeditionary Force, передает Цензор.НЕТ.

"Вы понимаете, с какой угрозой мы имеем дело. Я не считаю этих людей кем-то, это что-то. Мы считаем, что это зверство. Я хочу представить свое видение, как можно остановить эту войну... Российское вторжение в Украину разрушило абсолютно все, на чем держалась безопасность региона... Самый мощный альянс мира, НАТО, похоже, некоторые члены этого альянса загипнотизированы вторжением России в Украину. Мы слышим много рассуждений о третьей мировой войне, про то, что она может начаться, если НАТО закроет небо российских ракет. Поэтому российские войска могут бомбить мирные города", - упрекнул президент.

"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы адекватные люди, понимаем. Годами мы слышали о якобы открытых дверях, но также услышали, что нам туда не войти. И это правда и нужно это признавать. Рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают", – отметил он.

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