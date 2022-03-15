Абрамович, Плачкова, Фельдман и Столар написали заявления об их выходе из фракции ОПЗЖ, – нардеп "ЕС" Гончаренко

Абрамович, Плачкова, Фельдман и Столар написали заявления об их выходе из фракции ОПЗЖ

Несколько народных депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" написали заявления о выходе из фракции

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Также депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявления об их выходе из депутатской фракции ОПЗЖ", - говорится в сообщении.

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Напомним, 15 марта Верховная Рада лишила их коллегу Илью Киву мандата народного депутата. В тот же день сотрудники ГБР провели обыски у ряда народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины.