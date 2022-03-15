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Российскую военную машину еще можно остановить. Вы видите, как мы боремся, а вместе с вами будет легче, – Зеленский

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Российскую военную машину еще можно остановить. Вы видите, как мы боремся, а вместе с вами будет легче, – Зеленский
Если не остановить Российскую Федерацию в Украине, она пойдет дальше. Первыми могут пострадать прибалтийские страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, выступая на Joint Expeditionary Force, информирует Цензор.НЕТ.

"Российскую военную машину еще можно остановить. Еще можно остановить убийства людей! И вы видите, как мы боремся, а вместе с вами будет легче точно. Следует остановить разрушение демократии, остановить на нашей земле, или они придут к вам тоже", - сказал он. Зеленский, заметил, что дальше под удар РФ могут попасть страны Балтии.

"Помогайте себе, помогая нам. Вы знаете, в каком оружии мы нуждаемся. Вы знаете, в каких средствах защиты мы нуждаемся... Объем, который вы даете нам в неделю, мы используем за 20 часов. Здесь сколько оккупантов, наши войска называют их саранчей ...", – добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятых санкций против России недостаточно. Это нужно решать немедленно, пока агрессор не пошел дальше, - Зеленский

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Да пусть дует в уши всё подряд. Главное,чтобы Запад проняло и оружия побольше давали.
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    Они впишутся когда ВСУ будут добивать остатки русге, чтоб десказать разделить победу
  • Александр d30dc4a6
    Пусть он скажет ЧТО СДЕЛАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ДЛЯ УКРАИНЫ за 3 года что он у корыта?
    Только ******, и ******, ******, и ******.... все 3 года. И вся его шобла.
    Разосрал все, что было создано до него!
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