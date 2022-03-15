Российскую военную машину еще можно остановить. Вы видите, как мы боремся, а вместе с вами будет легче, – Зеленский

Если не остановить Российскую Федерацию в Украине, она пойдет дальше. Первыми могут пострадать прибалтийские страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, выступая на Joint Expeditionary Force, информирует Цензор.НЕТ.

"Российскую военную машину еще можно остановить. Еще можно остановить убийства людей! И вы видите, как мы боремся, а вместе с вами будет легче точно. Следует остановить разрушение демократии, остановить на нашей земле, или они придут к вам тоже", - сказал он. Зеленский, заметил, что дальше под удар РФ могут попасть страны Балтии.

"Помогайте себе, помогая нам. Вы знаете, в каком оружии мы нуждаемся. Вы знаете, в каких средствах защиты мы нуждаемся... Объем, который вы даете нам в неделю, мы используем за 20 часов. Здесь сколько оккупантов, наши войска называют их саранчей ...", – добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятых санкций против России недостаточно. Это нужно решать немедленно, пока агрессор не пошел дальше, - Зеленский