"Ваш "эксклюзив" может стоить кому-то жизни": боты собирают информацию о точности бомбардировок, - СНБО
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В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о новом виде информационной угрозы – боты пытаются в соцсетях узнать о последствиях бомбардировок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Центре.
"Пользователи-боты или "живые" аккаунты отправляют в чатах сообщения, чтобы узнать степень поражения от бомбардировки и точную локацию для корректировки огня. Они пишут в чатах только что обстрелянных городов. Обнаружить их можно по одинаковым типовым сообщениям", - говорится в сообщении
Украинцев просят ни в коем случае не сообщать никому точное место попадания снаряда и не выкладывать видео в момент удара.
"Ваш "эксклюзив" может стоить кому-то жизни. Особенно эта информация касается лидеров мнений и обладателей многотысячных телеграм-каналов!", - говорится в сообщении.