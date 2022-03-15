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Разведка обнародовала список россиян, совершающих военные преступления в Украине. Среди них есть женщины

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Разведка обнародовала список россиян, совершающих военные преступления в Украине. Среди них есть женщины
Главное управление разведки МО Украины обнародовало список из 190 вражеских российских военнослужащих, участвующих в военных преступлениях против украинского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР.

Речь идет о почти 200 военнослужащих 590-го зенитно-ракетного полка (воинская часть 31665) из г. Новосибирск, совершающих военные преступления против народа Украины.

"Своим исполнением преступных приказов, и, как результат, обстрелом "военных" объектов в виде гражданских домов по всей Украине вы себе, "уважаемые", сами выписали приговор - тотальное уничтожение каждого из списка без капли сострадания", - утверждают в ГУР МО Украины.

Со списком оккупантов вы можете ознакомиться по ссылке.

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Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    Неее, у этих тварей НЕТ ни пола ни возраста ,МОЧИТЬ ВСЕХ !! Слава Украине !
  • экзорцист
    Опечатка на Цензорі. Замість "серед них є жінки" слід читати "серед них є самки". Бо жінки - це у людей.
  • Саша Иванов 67f184a3
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