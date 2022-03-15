Разведка обнародовала список россиян, совершающих военные преступления в Украине. Среди них есть женщины
33 00927
Главное управление разведки МО Украины обнародовало список из 190 вражеских российских военнослужащих, участвующих в военных преступлениях против украинского народа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР.
Речь идет о почти 200 военнослужащих 590-го зенитно-ракетного полка (воинская часть 31665) из г. Новосибирск, совершающих военные преступления против народа Украины.
"Своим исполнением преступных приказов, и, как результат, обстрелом "военных" объектов в виде гражданских домов по всей Украине вы себе, "уважаемые", сами выписали приговор - тотальное уничтожение каждого из списка без капли сострадания", - утверждают в ГУР МО Украины.
Со списком оккупантов вы можете ознакомиться по ссылке.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Шойгу планируют массовую вырубку украинских лесов, - ГУР Минобороны. ДОКУМЕНТ