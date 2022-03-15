Украина устроила Путину очень дорогой ад войны, - экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Ставридис

Запад ошибочно верил, что военная машина России некоторым образом как у НАТО. Теперь все удивлены тем, как много проблем захватчику доставляет меньшая и хуже вооруженная Украина.

Об этом говорится в материале для Bloomberg отставного адмирала ВМС США и бывшего командира войск НАТО Джеймса Ставридиса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Будучи командиром НАТО в свое время, я проводил время с российскими военными и начальником Генерального штаба генералом Николаем Макаровым. Будучи приятной фигурой, Макаров рассказывал мне о российских усилиях по модернизации сил, начиная с профессионализации армии и отказа от жестокой призывной системы. Были планы по улучшению наступательных кибернетических возможностей, высокоточного управляемого оружия, а также беспилотных машин", - пишет Ставридис.

Он отмечает, что Макаров, похоже, был уверен в прогрессе. Но события в Украине показали, что усилия действительно провалились. А призывников на поле битвы очень много. Российское вооружение тоже не стало лучше. Россия показала себя не как развитая армия 21 века, а как тупая сила в стиле Второй мировой войны. В отличие от Сирии, где российские войска были эффективны, но не участвовали в боях с регулярными военными, сегодняшние битвы в Украине демонстрируют большие пробелы в российских подходах к подготовке, обеспечению оборудованием и организации.

Ставридис указывает на три ключевые проблемы, достойные особого внимания, которые Москва не может решить немедленно и которые будут и дальше подрывать операции против Украины.

"Первая и наиболее очевидная – это провал логистики. В армии мы часто говорим, что любители изучают стратегию, а профессионалы – логистику. Доставка боеприпасов, горючего, продуктов, средств обогрева, электричества и систем связи для войск критически важна. В частности, поставки горючего на передовую оказалось проблематичным для россиян. Для западных сил это вопрос элементарной логистики", - пишет Ставридис.

Фото конвоя из танков и бронетехники, растянувшейся на десятки километров недалеко от Киева, - это хороший пример некомпетентности. Любая современная западная армия разработала детальные планы, чтобы такая масса наступательного вооружения не оставалась на открытой территории в течение стольких дней. Обеспечивать относительно небольшие группы в Сирии проосто по сравнению с поддержкой 200-тысячной армии.

Вторая проблема, на которую указывает Ставридис, менее очевидна, но хуже. Значительная часть солдат, участвующих во вторжении в Украину – это срочники или резервисты. Это не профессиональная, составленная из добровольцев сила во главе с опытными кадрами. Были анекдотические примеры, когда российские солдаты практически не знали о значимости собственной миссии. Некоторые были удивлены узнать, что они, оказывается, не на учениях в России, когда их пленили украинцы.

Третий ключевой промах – это плохое военное мастерство на виду. Российский план включал атаку из шести разных векторов, что сильно распылило силы.

"Боевой план, разделяющий силы на шести направлениях, изначально дефектен. Без сомнения можно связывать это с ложными оценками и разведкой. Российские генералы, очевидно, ожидали, что украинцы будут встречать их с цветами и водкой, а не шарами и коктейлями" Молотова", – пишет американский военный.

Число боевых потерь России впечатляет. За 20 лет тяжелые бои в Афганистане США потеряли примерно 2 тысячи солдат в бою. Но в Украине всего за две недели было убито по меньшей мере 4 тысячи российских военных, а может, и вдвое больше. Эти цифры будут преследовать Владимира Путина, хотя он и пытается скрыть их от общества.

Вдобавок к потере крови Россия теряет богатство. Война – "дорогое удовольствие", особенно когда источники твердой валюты высыхают из-за западных санкций. А большая часть военной казны, на которую рассчитывал Путин (более 600 миллиардов долларов в резервах), были заморожены западными институтами из-за санкций.

Есть сообщения, что Россия отправляет свои самолеты на 200 вылетов в день, используя чрезвычайное количество горючего и запчастей, которые будет нелегко пополнить из-за санкций. Украина утверждает, что сбила более 50 российских самолетов, каждый из которых стоит 20-50 миллионов долларов. Один из недавних подсчетов свидетельствует, что каждый день войны стоит Москве несколько миллиардов долларов. И с таким темпом Путин потеряет все деньги раньше поддержки поддержки общества.

Для россиян на полях битвы в Украине хуже всего впереди. Путину, мечтающему захватить четырехмиллионный Киев, придется бросить в бой очень большое количество сил. Самая элитная Первая дивизия морской пехоты США сражалась почти два месяца, чтобы взять иракский город Фаллуджа, который в 10 раз меньше, чем украинская столица. Местные знают каждый уголок своего города, они все лучше вооружены благодаря Западу, а также более мотивированы, защищая свои семьи. Это будет долгое и кровавое сражение.