ВР продлила действие военного положения в Украине до 25 апреля. Список принятых решений

Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине до 25 апреля 2022 года.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Парламент снова собрался. В стенах Верховной Рады. Было 345 народных депутатов. Все фракции. Традиционно начали с гимна Украины. Принят ряд важных для победы над врагом решений", - заметил нардеп.

"№7168 – продление срока действия военного положения в Украине. Он продолжается до 25 апреля 2022 года", – написал Железняк.

По его словам, этот вопрос поддержали 343 депутата.

Кроме того, он опубликовал перечень вопросов, которые сегодня поддержала Рада:

№7137д- дополнительные налоговые стимулы для поддержки бизнеса во время войны. В т.ч. отмена налогообложения горючего и введение льготного режима для предпринимателей (2% от оборота). Действует во время военного и чрезвычайного положения. В общей сложности более 40 новаций (340)

№7151 – признание добровольцев ТРО ветеранами войны (344)

№7140-1 - упрощение варианта освобождения от военной службы лиц с инвалидностью и лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью и больными детьми (344)

№6384 -1 - особенности бюджетирования судебной системы (344)

№7147 – особенности деятельности и дополнительные полномочия полиции в условиях военного положения (343)

№7145 - закрепление понятия "боевого иммунитета" - правовая защита военного командования, военнослужащих, ТРО, работников правоохранительных органов (344)

№7149- возможность отмены меры пресечения или содержания под стражей для призыва такого лица на военную службу (341)

№7133 - гарантии государства, что в условиях военного положения учителя не увольняются с работы, им гарантируется заработная плата и другие гарантии. Также гарантии государства по организации образовательного процесса в форме наиболее безопасной для жизни и здоровья людей. Частичная передача полномочий от Минобразования в ВГА (341)

№7143 – предоставление дополнительных полномочий Государственной судебной администрации Украины в период отсутствия полномочного состава Высшего совета правосудия (343)

№7154 - остановка совершения исполнительных действий, взыскателями по которым является Российская Федерация или лица, связанные с государством-агрессором (343)

№7152 - создание резервных копий государственных информационных ресурсов и защиты информации в условиях действия военного положения (345)

№ 7130 – ускоряем вступление в действие закона о военном капелланстве. Теперь он сразу вступает в силу (340)

№7144 - упрощение экологического законодательства для ликвидации последствий вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения и после (345)

№7161 - увеличение в особый период общей численности Государственной пограничной службы Украины на 7000 военнослужащих (344)

№7166 - особенности управления Правительством бюджетом в условиях военного положения (345)

№7167 - увеличение на 67 млрд расходов на армию, перераспределение объемов предоставления государственных гарантий в пределах предельного размера гарантированного государством долга и ограничение использования средств дорожного фонда (342)

№7160- либерализация трудового законодательства в условиях военного положения (344)

№7148 - повышение эффективности уголовного производства по киберпреступлениям, а также других уголовных правонарушений, связанных с компьютерными данными (343)

№7157 – расширение действия Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" на территории, которые были временно оккупированы Российской Федерацией с начала войны (341)

№7038д- увеличение ренты на добычу газа во время военного положения и чрезвычайного положения (270)