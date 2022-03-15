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ВР продлила действие военного положения в Украине до 25 апреля. Список принятых решений

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ВР продлила действие военного положения в Украине до 25 апреля. Список принятых решений
Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине до 25 апреля 2022 года.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Парламент снова собрался. В стенах Верховной Рады. Было 345 народных депутатов. Все фракции. Традиционно начали с гимна Украины. Принят ряд важных для победы над врагом решений", - заметил нардеп.

"№7168 – продление срока действия военного положения в Украине. Он продолжается до 25 апреля 2022 года", – написал Железняк.

По его словам, этот вопрос поддержали 343 депутата.

Кроме того, он опубликовал перечень вопросов, которые сегодня поддержала Рада:

№7137д- дополнительные налоговые стимулы для поддержки бизнеса во время войны. В т.ч. отмена налогообложения горючего и введение льготного режима для предпринимателей (2% от оборота). Действует во время военного и чрезвычайного положения. В общей сложности более 40 новаций (340)
№7151 – признание добровольцев ТРО ветеранами войны (344)
№7140-1 - упрощение варианта освобождения от военной службы лиц с инвалидностью и лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью и больными детьми (344)
№6384 -1 - особенности бюджетирования судебной системы (344)
№7147 – особенности деятельности и дополнительные полномочия полиции в условиях военного положения (343)
№7145 - закрепление понятия "боевого иммунитета" - правовая защита военного командования, военнослужащих, ТРО, работников правоохранительных органов (344)
№7149- возможность отмены меры пресечения или содержания под стражей для призыва такого лица на военную службу (341)
№7133 - гарантии государства, что в условиях военного положения учителя не увольняются с работы, им гарантируется заработная плата и другие гарантии. Также гарантии государства по организации образовательного процесса в форме наиболее безопасной для жизни и здоровья людей. Частичная передача полномочий от Минобразования в ВГА (341)
№7143 – предоставление дополнительных полномочий Государственной судебной администрации Украины в период отсутствия полномочного состава Высшего совета правосудия (343)
№7154 - остановка совершения исполнительных действий, взыскателями по которым является Российская Федерация или лица, связанные с государством-агрессором (343)
№7152 - создание резервных копий государственных информационных ресурсов и защиты информации в условиях действия военного положения (345)
№ 7130 – ускоряем вступление в действие закона о военном капелланстве. Теперь он сразу вступает в силу (340)
№7144 - упрощение экологического законодательства для ликвидации последствий вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения и после (345)
№7161 - увеличение в особый период общей численности Государственной пограничной службы Украины на 7000 военнослужащих (344)
№7166 - особенности управления Правительством бюджетом в условиях военного положения (345)
№7167 - увеличение на 67 млрд расходов на армию, перераспределение объемов предоставления государственных гарантий в пределах предельного размера гарантированного государством долга и ограничение использования средств дорожного фонда (342)
№7160- либерализация трудового законодательства в условиях военного положения (344)
№7148 - повышение эффективности уголовного производства по киберпреступлениям, а также других уголовных правонарушений, связанных с компьютерными данными (343)
№7157 – расширение действия Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" на территории, которые были временно оккупированы Российской Федерацией с начала войны (341)
№7038д- увеличение ренты на добычу газа во время военного положения и чрезвычайного положения (270)

Топ комментарии

  • Patrick Bond ab3dd2dd
    Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців з дуже важливим посланням:

    "Збройні Сили України зупинили

    агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках ми переходимо в контрнаступ.

    На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне.

    Співчуваю родинам загиблих.

    Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей."
  • Pawlo Kit
    Реальна велика колона розбитий рашиської техніки та трупів під Харковом.
    Приємного перегляду.
    https://t.me/Tsaplienko/3216
  • Елена Боднар
    За 8 лет войны никто из мега-мародеров и коррупционеров не посажен, даже сейчас при действующем военном положении !
    Это говорит о том что все это ворье планирует остаться на потоках и высасывать из нашей еле живой экономики по максимуму а также освоить всю помощь что будет получать Украина.
    Невозможно строить на гнилой основе, без доверия и уважения собственных граждан.
    Почему не обсуждаются причины по которым все попытки Украины стать честным справедливым правовым государством блокируются ?
    Обсуждаются массово , наравне с беспримерным героизмом наших граждан ?
    Ведь именно это первый пункт, самый важный.

    Строить можно на крепком базисе права и законности которого по прежнему нет. Антимонопольный комитет обслуживает монополии, Налоговая обилечивает крупных неплательщиков и скрутчиков, Таможня мародерит импортеров . Саботируются назначения в САП и НАБУ. Миллиарды гривен не возвращены вкладчикам банков и государству.
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