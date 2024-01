Мэр Днепра Филатов обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи: "Если вы все не можете закрыть небо над Украиной, хотя бы помогите деньгами"

Мэр Днепра Борис Филатов просит мировую общественность помочь Украине.

Обращение и реквизиты для сбора средств он опубликовал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Официально. Я обращаюсь ко всему мировому сообществу. Ко всем мэрам городов, с кем я знаком лично. От Тель-Авива до Лос-Анджелеса. К сенаторам и конгрессменам, миллиардерам и инвесторам. К каждому, с кем мы встречались на конференциях и бизнес-ланчах, с кем наладили сотрудничество за последние семь лет....

Наш привычный мир разрушился. С первыми ударами российских ракет утром 24 февраля. Все, что имело значение раньше, перестало быть важным и осталось в прошлом.



Теперь каждое утро я должен начинать с сухих сводок военного времени. Каков запас лекарств в больницах для раненых. Достаточно мешков для трупов и мест в моргах для тех, кого не удалось спасти. Сколько осталось продуктов, чтобы накормить людей. Сможет ли Днепр обеспечить едой и всем необходимым десятки тысяч беженцев, удастся ли выжить пожилым людям, которые выехали к нам из Харькова, Волновахи, Мариуполя, Северодонецка, Изюма и других разбомбленных россиянами городов, потому что сейчас Днепр является главным гуманитарным хабом этой страшной Войны.

Друзья, я хочу, чтобы вы услышали. Происходящее в Украине сейчас — это не просто самая большя и самая страшная война со времен Второй Мировой. Это - Библейский Исход.

Поэтому, если ваши сердца действительно с моей страной, станьте мировыми провайдерами Украины и послами доброй воли в ваших странах. Покажите пример того, что дружба и поддержка – это не просто слова, но вполне реальные действия.

Организуйте сбор средств. Если мировое сообщество боится нового Рейха, выросшего на границах моей несчастной Страны.

Если вы все не можете закрыть небо над Украиной, чтобы войска нацистов перестали бомбить роддомы и больницы, убивать наших детей и стариков, то хотя бы помогите деньгами. Которые будут направлены на спасение невинных людей. Не вступайте в сделку со своей совестью. Вам всем зачтется", - призвал Филатов.

Реквизиты:

Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ТАПС"

Номер карты: 4246 0010 0000 8163

ЄДРПОУ/ДРФО 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299

UA403052990000026007050317608

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Назначение платежа: Благотворительный взнос

Details of the account of the Charitable organization

"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) for currency

transactions in EUR:

Company Name: 50 TAMC 50 / CO "CF"TAPS"

BAN Code: UA713052990000026005050563498

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO

STR. KYIV. 01001. UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 49000

XapkiBba 6.3a

Account in the correspondent bank: 400886700401

SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main,

Germany

Account in the correspondent bank: 6231605145

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX

Correspondent bank:J.P. MORGAN AC, FRANKFURT AM MA

GERMANY

Details of the account of the Charitable organization

"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) for currency

transactions in USD:

Company Name: 50 TAMC 50 / CO "CF"TAPS"

BAN Code: UA793052990000026002050304854

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO

STR. KYIV. 01001. UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 49000

XapkiBba 6.3a

Account in the correspondent bank: 001-1-000080

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Account in the correspondent bank: 890-0085-754

SWIFT Code of the correspondent bank: IRVT US 3N

Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA