Зеленский назначил Героя Украины, экс-командующего ООС Павлюка главой Киевской ОВА. Новым командующим ООС стал генерал-майор Москалев

Оккупанты продолжают считать захват столицы своей ключевой целью. Они надеются, что контроль над Киевом даст контроль над Украиной. Это абсурд.