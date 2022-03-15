Оккупанты расстреляли трех подростков в селе близ Чернигова, - руководитель облпрокуратуры Василина
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В селе Мохнатин, что возле Чернигова, российские оккупанты расстреляли трех местных подростков. Двоим погибшим по 17 лет, одному – 19.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сказал руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина.
По его словам, сообщение о совершении преступления поступило 14 марта около 15 часов.
"Согласно свидетельству обратившегося по этому поводу гражданина проезжала колонна военной техники РФ: 7 бензовозов, 3 КамАЗа с боеприпасами в сопровождении БМП. Шли местные жители, их расстреляли из БМП", – сказал Сергей Василина.
Двое погибших были братьями-близнецами. Третьему, 19-летнему парню, оторвало ногу, он тоже погиб.