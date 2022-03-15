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Украине необходимо заключить новый оборонный союз со страной, обладающей ядерным оружием. Сегодня это Великобритания, - Данилов

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Украине необходимо заключить новый оборонный союз со страной, обладающей ядерным оружием. Сегодня это Великобритания, - Данилов
Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Институции, созданные после Второй мировой войны, не влияют на ситуацию безопасности в мире.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. В Украине с начала войны убиты почти сто детей, кто за это ответит?"

Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Сегодня это Великобритания", – отметил Данилов.

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Топ комментарии

  • Y.M. Z.
    Уважно стежимо за Зеленським і "переговорниками":

    Ліва рука готує документи у Гааґу на військового злочинця і всю його камарилью.

    Права рука мріє (і готова) тиснути руку "прєзідєнтавєлікайстрани" і отримувати від нього гарантії ненападу і "безпеки".

    Девід Копперфілд відпочиває.
  • Sophia-Maria Duglass
    Флаг Украины над резиденцией Джонсона
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Не просто договор, а размещение ядерного оружия на территории Украины.
    Только тэто может быть гарантией
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