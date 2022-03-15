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Верховная Рада признала добровольцев теробороны участниками боевых действий

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Верховная Рада признала добровольцев теробороны участниками боевых действий
Верховная Рада признала добровольцев сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины участниками боевых действий.

Соответствующий законопроект №7151 принят в целом. За этот законопроект проголосовали 344 народных депутата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, с началом военной агрессии Российской Федерации против Украины для обеспечения обороны Украины, защиты населения и интересов государства стали активно привлекаться добровольцы Сил территориальной обороны ВСУ.

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Поэтому в условиях военного вторжения в Украину агрессора и с целью усиления возможности защиты отечества возникла необходимость на законодательном уровне признать добровольцев сил теробороны ВСУ ветеранами войны.

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Топ комментарии

  • я гражданин Украины
    війна війною а чиновницький планктон вже собі преференції повоенні готовить ...- так як в сьогоднішній "тер обороні" всі блатні та хто був біля кормушки - весь депутатський місцевий корпус - брати свати та діти - так як і на фронт не поженуть а потім земельку та все інше отримають ...- от таке то от ...
  • No way 04b199f5
    Это хорошо, люди получат льготы за свой риск и участие. ... Только вот вопрос, когда будут регистрировать, нужно запретить депутатам получать подобный статус, если он не подтвержден реальным участием в теробороне
  • Лилия Стацкая
    Це вже святе.Тероборона це прості люди, що не побоялися в час війни вийти проти величезної арміі орків,фактично не маючи військового досвіду, вони йшли за позовом серця і воюють ,і нажаль гинуть за нашу Україну.
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