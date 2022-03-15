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Министр обороны Украины примет участие во встрече НАТО, Венгрия не применила вето

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Министр обороны Украины примет участие во встрече НАТО, Венгрия не применила вето
Украину пригласили принять участие во встрече министров обороны государств-членов НАТО, которая состоится 16 марта.

Об этом на брифинге во вторник сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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"Завтра к нам присоединится министр обороны Украины Алексей Резников и наши давние партнеры – Грузия, Финляндия, Швеция и ЕС", - рассказал Столтенберг.

Это означает, что Венгрия, долго блокировавшая участие Украины во встречах НАТО на высоком уровне, решила не применять свое вето.

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Это уже не первый раз с начала войны России против Украины Венгрия не блокирует участие Украины в министерских встречах НАТО. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба приобщался к заседаниям министров иностранных дел Альянса.

Как сообщалось, в начале марта Украина присоединилась к киберцентру при НАТО, это ранее тоже блокировала Венгрия.

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    і шо в сіярському лісі здохло?
  • Debor
    у них кажется весной выборы... рядовые венгры могут его через х.. кинуть
  • Агата
    дядюшка Байден венграм попу надрал?
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