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Приостановка Израилем безвиза для граждан Украины является недружественным шагом, требующим немедленного исправления,- Ермак

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Приостановка Израилем безвиза для граждан Украины является недружественным шагом, требующим немедленного исправления,- Ермак
Приостановка безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины является недружественным шагом.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны Израилю за те усилия, которые он прилагает для достижения мира в Украине. Однако последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают удивление. Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленной исправлении", - написал Ермак в фейсбуке.

"Мы будем жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев", - подчеркнул руководитель ОП.

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Ермак также обратился к правительствам стран-партнеров: "Ваши народы давно и четко показывают и говорят, что вам нужно делать. Увидьте и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы?"

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Топ комментарии

  • Gal
    Ізраїль дружня країна?! Це що, такий жарт? 95-го кварталу?
  • Rik Satin
    Жидівня пархата.
    Піля війни першочерговою має бути петиція про "Хєр їм, а не поломництво в Умань".
  • Zet Zet
    "Неначе суки з кобелями
    Жиди злигались з москалями.
    І тічка та здавна й понині
    Гаса по нашій Україні".
    (Т. Г. ШЕВЧЕНКО)
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