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В Днепре задержан наемник РФ, фотографировавший укрепление. ФОТО

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Нацгвардия задержала и передала СБУ мужчину, который оказался наемником России и фотографировал важные объекты города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное СМИ.

Коллаборант фотографировал военные объекты, укрепления и инфраструктурные объекты Днепра. С поличным его задержал патруль Нацгвардии.

В Днепре задержан наемник РФ, фотографировавший укрепление 01

Предатель на постоянной основе посылал фотографии контакту в России. Нацгвардейцы передали наемника страны-агрессора СБУ для дальнейшей работы.

В Днепре задержан наемник РФ, фотографировавший укрепление 02
В Днепре задержан наемник РФ, фотографировавший укрепление 03

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СМЕРДЮЧА ГНИДА...
  • виталий пшеничко
    Ну и тварь.
  • Лилия Стацкая
    Ця сволота і далі буде заробляти криваві гроші,поки за таку діяльність не буде розстріла!!!
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