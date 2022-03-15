В Днепре задержан наемник РФ, фотографировавший укрепление. ФОТО
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Нацгвардия задержала и передала СБУ мужчину, который оказался наемником России и фотографировал важные объекты города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное СМИ.
Коллаборант фотографировал военные объекты, укрепления и инфраструктурные объекты Днепра. С поличным его задержал патруль Нацгвардии.
Предатель на постоянной основе посылал фотографии контакту в России. Нацгвардейцы передали наемника страны-агрессора СБУ для дальнейшей работы.