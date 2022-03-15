Новости • Агрессия России против Украины, Война

ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники на аэродроме Херсона. ВИДЕО

101 52499
Украинская артиллерия уничтожила десятки единиц вражеской техники, которую они подогнали на аэродром Херсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, распространяемое в сети видео опубликовал в Фейсбуке журналист Денис Казанский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Буче российские оккупанты прячут технику во дворах жилых домов. ВИДЕО

"Из Херсона сегодня плохие новости для российских карателей. Видите что-то горит? Кажется, это десятки единиц техники и вертолеты на аэродроме. Сегодня там опять что-то произошло", - написал он.

Также смотрите: В Буче российские оккупанты прячут технику во дворах жилых домов. ВИДЕО

Александр Аронец подтвердил, что в Международном аэропорту Херсона, который находится в населенном пункте Чернобаевка, "точными выстрелами ВС Украины была уничтожена вражеская техника, а именно: около 10 вертолётов и около 20 машин типа "КАМАЗ" в которых находились большое количество вражеского боекомплекта".

Он сообщил, что также уничтожено значительное количество живой силы противника, которое находилось в этом месте. Отмечается, что в результате попадания по вражескому "БК" оно начало детонировать и разлетаться по всему периметру аэропорта, в результате чего вражеские силы начали убегать.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Anastasiia Ka
    Дякуємо
  • Maxim Ak-Murza
    Тихо прiйшов, тихо пiйшов...
  • Ольга Костыря
    Горит хорошо, отзвонились с Шуменского. Гремело всю первую половину дня.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости