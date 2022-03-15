Россия выходит из Совета Европы и собирается денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека

Россия выходит из Совета Европы. Соответствующее письмо Министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено Генеральному секретарю организации

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Петр Толстой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Российский депутат обвинил в таком шаге России страны НАТО. Якобы они использовали тему прав человека для "реализации собственных геополитических интересов и нападок" на РФ.

"В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию. Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение", — добавил Толстой.

"При выходе из Совета Европы Россия денонсирует Европейскую конвенцию о правах человека", - заявил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий

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