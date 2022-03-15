НАТО активизирует предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны
Об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе в преддверии чрезвычайного заседания министров обороны стран-членов Альянс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, у Столтенберга спросили, почему НАТО и США настаивают, что боевые самолеты не будут полезны для Украины, когда украинцы высказывают другое мнение.
"Союзники НАТО предоставляют много различных видов оборудования, в том числе современные системы противовоздушной обороны, которые на самом деле помогли украинцам сбивать российские самолеты и российские ракеты, и союзники продолжают оказывать поддержку, когда также речь идет о различных видах систем противовоздушной обороны", - заявил Столтенберг.
В то же время, генеральный секретарь Альянса не собирается более подробно информировать об этой помощи.
"Но я не собираюсь вдаваться в детали каждого вида поставок, каждого вида поддержки, в точности как и где, поскольку я думаю, что это только усложнит оказание такого рода поддержки. Страны-члены НАТО увеличивают обеспечение современными системами противовоздушной обороны", - подчеркнул Столтенберг.
Напомним, Организация Североатлантического договора (НАТО) не будет воевать с Россией в Украине, потому что это будет Третья мировая война.