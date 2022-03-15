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НАТО активизирует предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны

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НАТО активизирует предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс активизирует предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны.

Об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе в преддверии чрезвычайного заседания министров обороны стран-членов Альянс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, у Столтенберга спросили, почему НАТО и США настаивают, что боевые самолеты не будут полезны для Украины, когда украинцы высказывают другое мнение.

"Союзники НАТО предоставляют много различных видов оборудования, в том числе современные системы противовоздушной обороны, которые на самом деле помогли украинцам сбивать российские самолеты и российские ракеты, и союзники продолжают оказывать поддержку, когда также речь идет о различных видах систем противовоздушной обороны", - заявил Столтенберг.

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В то же время, генеральный секретарь Альянса не собирается более подробно информировать об этой помощи.

"Но я не собираюсь вдаваться в детали каждого вида поставок, каждого вида поддержки, в точности как и где, поскольку я думаю, что это только усложнит оказание такого рода поддержки. Страны-члены НАТО увеличивают обеспечение современными системами противовоздушной обороны", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, Организация Североатлантического договора (НАТО) не будет воевать с Россией в Украине, потому что это будет Третья мировая война.

Топ комментарии

  • - ШПАЕВ -
  • - ШПАЕВ -
  • A San
    НАТО , дякуємо.
    Сподіваюсь , ДБР з Сухачовим не заведе карну справу на НАТО разом за Пашинським.
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