Новости • Агрессия России против Украины, Война

Киев не демонстрирует серьезного настроения на поиск взаимоприемлемых решений, - Путин

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Киев не демонстрирует серьезного настроения на поиск взаимоприемлемых решений, - Путин
Глава Европейского Совета Шарль Мишель рассказал, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Мишель написал в своем официальном Twitter-аккаунте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Мишель сказал, что подчеркнул президенту России "настоятельную необходимость прекращения братоубийственной войны против Украины".

Он призвал к немедленному прекращению огня и выводу российских войск и обсудил с Путиным текущие переговоры между Украиной и Россией.

"Защита жизни гражданских является абсолютным приоритетом. Беспорядочный обстрел мирных жителей Украины со стороны российских сил должен быть прекращен. Россия должна срочно обеспечить гуманитарный доступ и безопасный проход", - отметил Мишель.

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Он сказал, что ЕС является единым в осуждении российской агрессии, в ответе мощными санкциями и предоставлении дальнейшей поддержки Украине.

В Кремле заявили, что Владимир Путин пожаловался Мишелю на то, что "Киев не демонстрирует серьезное настроение на поиск взаимоприемлемых решений" на переговорах украинских и российских представительств.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • CarelessBoxer7517
    Дебил, бл...дь. Какая нах БРАТОубийственная война???
  • Стрелок
    з мережи

    Я думал ненавидеть вас сильнее уже невозможно.
    Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.
    Мы ненавидим вас.
    Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
    И посылайте нах всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.
    Мы ненавидим вас.
    Вы пришли подло. Ночью.
    На. Нашу. Землю!
    Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.
    Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.
    Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.
    За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону
    За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.
    За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.
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