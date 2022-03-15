Представьте, что вы ищете слова для своих детей о начале войны, - выступление Зеленского перед парламентом и правительством Канады. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом и правительством Канады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, текст выступления размещен на фейсбук-странице Офиса президента.
"Представьте, что вы ищете слова, чтобы объяснить. Объяснить своим детям, что началась масштабная война. Война, о которой вы знаете, что она – на уничтожение вашего государства. О которой вы знаете, что она – на покорение вашего народа", - подчеркнул Зеленский.