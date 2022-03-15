Укрзализныця поблагодарила своих работников, для которых спасение жизней превратилось в ежедневную работу

Укрзализныця в своем официальном Facebook поблагодарила своих работников, для которых спасение жизней превратилось в ежедневную работу в условиях войны, развязанной Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"До войны Александр Бессараб и его поездная бригада из 19 проводников и электромеханика работали в обычном ритме: поехать в рейс, перевезти пассажиров, вернуться домой, отдохнуть, увидеться с близкими и снова вернуться на работу", - говорится в сообщении УЗ в Facebook.

Выходя в рейс за несколько дней до начала военной агрессии россии против Украины, эта бригада еще не знала, что прошлую жизнь придется оставить позади – вместе с отдыхом, встречами с семьями и планированием отпусков.

Война застала их в пути, и это изменило все. Сегодня ровно три недели непрерывного курсирования бригады по стране, в том числе – на эвакуационных рейсах. И они продолжают работать без выходных: бригада уже перевезла на запад Украины более 15 000 пассажиров, в том числе эвакуированных в Кривой Рог из Херсона и Николаева, и это количество увеличивается с каждым днем.

"Работая в переполненных поездах с напуганными людьми, детьми, домашними животными, являясь одновременно проводниками и психологами, оказывая первую домедицинскую помощь, эти сотрудники железной дороги, как и многие другие, делают невозможное, не ожидая благодарности или поощрения. Они давно не видели своих родных, нет возможности защитить их дома. 4 часа сна в лучшем случае и еда от волонтеров на станциях следования поезда - вот все, на что они могут рассчитывать", - отметили в УЗ.

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Ни один из них за это время не жаловался на тяжесть работы. Вся команда как один человек работает на единственную цель: обезопасить как можно скорее как можно большее количество граждан Украины. Получая постоянный стресс, геометрически увеличенный уровнем ответственности, железнодорожники преданно делают то, что умеют лучше: успокаивают, рассаживают, помогают пассажирам всеми доступными способами.