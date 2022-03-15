Четвертый пакет санкций ЕС против России – это удар по ВПК, энергетике, торговле и олигархам, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил страны Европейского Союза за четвертый пакет санкций против России и призвал не останавливаться на этом до прекращения ею агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Фейсбуке.

"Это было непростое позиционное сражение для нашей дипломатии. Но Украина победила в нем. Еще один сокрушительный удар по экономике и самолюбию России. Я благодарен всем государствам-членам ЕС за это решение", - отметил Кулеба.

Он отметил, что 4-й пакет санкций запрещает сделки с рядом предприятий России, включая военно-промышленный комплекс, новые инвестиции в энергетический сектор, услуги кредитного рейтинга; расширяет торговые ограничения на чугун и сталь, предметы роскоши. Кроме того, вводятся персональные санкции против ключевых олигархов, бизнесменов, лоббистов и пропагандистов, которые продвигают политику России в отношении Украины, а также возглавляют ключевые компании в секторах ВПК.

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Глава украинской дипломатии также подчеркнул, что на этом нельзя останавливаться, пока не будет остановлен президент РФ Владимир Путин.

"Наступление на санкционном фронте будет продолжаться, пока РФ не прекратит агрессию, бомбардировку наших городов, военные преступления против наших людей. Это были новости из ЕС. На подходе новые санкции США", - подчеркнул министр.

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